2020-05-30T07:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Республике Алтай на 30 мая 2020: выявлено шесть новых случаев

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 30 мая 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на 30 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе на 30 мая 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно последним новостям о коронавирусе в Республике Алтай на 30 мая 2020 года, выявлено шесть новых случаев. Пять из них по контакту с ранее заболевшими. Общее число заболевших составило 122.

В Республике, кстати, самый маленький прирост заболевших по Сибири. Количество инфицированных за неделю увеличилось на 20%. Хуже всего ситуация в Республике Тыва, где стало на 78% больше людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

За минувшие сутки у жителей Горного Алтая коронавирус подтвердился у трёх горожан, а также у жительницы Майминского района, вахтовика в Турочакском районе и жительницы Улаганского района.

С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено заболевания, в том числе 38 – в Горно-Алтайске, 25 – в Турочакском районе, 20 – в Кош-Агачском районе, 9 - в Майминском районе, по 8 – в Усть-Коксинском и Улаганском районах, 7 – в Онгудайском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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