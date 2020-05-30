2020-05-30T06:31:19+03:00
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На должность директора музея Василия Шукшина впервые объявили конкурс

Раньше на эту должность назначали
Иван ОЛЕКСЮК
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На должность директора музея-заповедника Василия Шукшина впервые проведут открытый конкурс, а не назначат человека на место. Сейчас в Минкульте региона формируют резерв управленческих кадров среди претендентов на должность. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

- В настоящее время обязанности директора музея Василия Шукшина исполняет главный хранитель Светлана Лабутина. На данном этапе она надежно обеспечивает деятельность музея, но по ряду личных причин не планирует претендовать на замещение данной должности», - рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

На кресло могут претендовать государственные и муниципальные служащие. Сотрудники предприятий, учреждений, организаций (в том числе члены общественных организаций, включая политические партии); самовыдвиженцы. Рекомендуемый возраст участников - от 25 до 55 лет.

Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках - одно из ведущих учреждений культуры региона. Поэтому требования к кандидату предъявляются серьезные. В их числе наличие управленческого опыта, знание музейного дела.

- Конечно, кандидат должен уметь представлять музей, обладать знаниями о жизни и творчестве Василия Шукшина, чтобы в том числе проводить экскурсии для довольно искушенных посетителей - известных политиков, актеров, режиссеров, писателей. Кроме этого, в числе условий участия в конкурсе мы планируем предусмотреть представление кандидатом концепции дальнейшего развития музея, - отметила министр культуры.

Документы принимаются по 18 июня 2020 года включительно. Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте Минкультуры (www.culture22.ru, раздел «Государственная служба», «Резерв управленческих кадров»). Вопросы по телефону (3852) 506-260.

ИСТОЧНИК KP.RU

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