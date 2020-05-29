2020-05-29T15:58:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Больные коронавирусом будут жить в общежитии медуниверситета

Здание временно перепрофилируют под обсерватор
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Более 40 студентов-медиков заразились коронавирусом.Более 40 студентов-медиков заразились коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Студентов Алтайского государственного медицинского университета, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию, переведут в общежитие №2, которое расположено на улице Димитрова, 60 в Барнауле. Об этом «Толку» сообщил источник в вузе. Здание временно перепрофилируют под некий обсерватор, где разместят студентов с подтвержденным COVID-19. После их выздоровления все смогут вернуться на прежние места проживания

До этого всех инфицированных студентов-медиков госпитализировали в больницу ветеранов войн, однако теперь их вновь переводят в общежитие. Напомним, ранее инфицированный коронавирусом студент был выявлен в общежитии №3 на Чкалова, 36. По результатам тестов, вирус поразил еще более 40 человек, проживающих в здании.

За состоянием здоровья студентов теперь будут следить участковые терапевты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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