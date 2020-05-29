В Алтайском крае до октября отремонтируют еще семь дорог
В Барнауле в текущем году дополнительно отремонтируют еще семь дорог на сумму 79,15 млн рублей, сообщают в пресс-центре мэрии. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отремонтируют следующие участки:
- ул.Ползунова, от пр-кта Социалистического до пер. Ядринцева;
- ул. Власихинская, от ул.Шумакова до ул. Малахова;
- пер. Геблера, от ул.Партизанской до ул. Чкалова;
- ул. Рубцовская, от ул. Ткацкой до ул. Маяковского;
- ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. Смирнова;
- ул. Песчаная, от пр. Красноармейского до ул.Папанинцев, 121;
- ул. Пушкина, от Красноармейского до ул. Челюскинцев.
Планируется закончить ремонтные работы до 1 октября. Также в этом году планируется приступить к реконструкции моста по ул. Мамонтова в с. Власиха и строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому, от ул.Попова до пр. Энергетиков
ИСТОЧНИК KP.RU