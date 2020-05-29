В Алтайском крае до октября отремонтируют еще семь дорог

29 Май 2020 2020-05-29T14:32:43+03:00

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В Барнауле в текущем году дополнительно отремонтируют еще семь дорог на сумму 79,15 млн рублей, сообщают в пресс-центре мэрии. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отремонтируют следующие участки:

- ул.Ползунова, от пр-кта Социалистического до пер. Ядринцева;

- ул. Власихинская, от ул.Шумакова до ул. Малахова;

- пер. Геблера, от ул.Партизанской до ул. Чкалова;

- ул. Рубцовская, от ул. Ткацкой до ул. Маяковского;

- ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. Смирнова;

- ул. Песчаная, от пр. Красноармейского до ул.Папанинцев, 121;

- ул. Пушкина, от Красноармейского до ул. Челюскинцев.

Планируется закончить ремонтные работы до 1 октября. Также в этом году планируется приступить к реконструкции моста по ул. Мамонтова в с. Власиха и строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому, от ул.Попова до пр. Энергетиков

ИСТОЧНИК KP.RU