2020-05-29T11:29:34+03:00
Происшествия

Водителей Барнаула проверят на трезвость

Будет использоваться метод «сплошных проверок»
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Проверять будут в местах концентрации ДТП.Проверять будут в местах концентрации ДТП.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 29 на 30 мая в Барнауле сотрудники ГИБДД вместе с членами народной дружины «Барнаульская» проверят водителей на трезвость, сообщает пресс-служба администрации города. Сотрудники ДПС будут использовать метод «сплошных проверок».

– Исходя из анализа аварийности в городе, разработана дислокация мест несения службы сотрудников. Экипажи максимально приблизятся к местам концентрации ДТП, – пишет пресс-служба мэрии.

Городская госавтоиспекция предупреждает, что в состоянии алкогольного опьянения водители себя не контролируют. Они зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Пьяные водители делают резкие виражи, неоправданно ускоряются или тормозят. Зачастую это приводит к дорожным происшествиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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