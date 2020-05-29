2020-05-29T11:08:04+03:00
Общество

Стало известно, от каких болезней в Алтайском крае умирают чаще всего

В целом смертность в регионе снизилась
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За первый квартал 2020 года умерло 7882 человек.За первый квартал 2020 года умерло 7882 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайкрайстат опубликовал данные по демографии населения за первый квартал 2020 года. Согласно документу, естественная убыль населения за этот период составила более трех тысяч человек. При этом смертность по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год снизилась. Умерло на 722 человека меньше, чем ранее.

При этом чаще всего жители алтайского края умирают от болезней системы кровообращения, на втором месте – новообразования. Причем по сравнению с прошлым годом люди стали чаще умирать от болезней органов пищеварения.

Уменьшилась также и рождаемость, коэффициент снизился на 7,7 %. За период января по март этого года на свет появились 4838 малышей – это на 377 меньше, чем в первый квартал 2019 года. При этом люди стали чаще жениться – зарегистрировано на 13 браков больше, а разводиться реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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