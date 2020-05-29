Стало известно, от каких болезней в Алтайском крае умирают чаще всего
Алтайкрайстат опубликовал данные по демографии населения за первый квартал 2020 года. Согласно документу, естественная убыль населения за этот период составила более трех тысяч человек. При этом смертность по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год снизилась. Умерло на 722 человека меньше, чем ранее.
При этом чаще всего жители алтайского края умирают от болезней системы кровообращения, на втором месте – новообразования. Причем по сравнению с прошлым годом люди стали чаще умирать от болезней органов пищеварения.
Уменьшилась также и рождаемость, коэффициент снизился на 7,7 %. За период января по март этого года на свет появились 4838 малышей – это на 377 меньше, чем в первый квартал 2019 года. При этом люди стали чаще жениться – зарегистрировано на 13 браков больше, а разводиться реже.
ИСТОЧНИК KP.RU