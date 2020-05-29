Экс-управляющему делами губернатора Карлина назначили три года лишения свободы

29 Май 2020 2020-05-29T10:29:45+03:00

Он лишен права занимать государственные должности шесть лет

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Алтайский краевой суд вынес приговор по делу бывшего управляющего делами губернатора Алексея Белобородова, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее его признали виновным в растрате краевого бюджета и получении взятки.

Белобородову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере четырех млн рублей. Также его лишили права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на шесть лет.

Суд взыскал с осужденного сумму взятки в размере 2 млн 702 тыс. рублей. Также осужденному постановили вернуть имущество в Белокурихе, ставшее взяткой, пишет «Толк». С сегодняшнего дня приговор Краевого суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU