2020-05-29T09:40:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 29 мая 2020 года составило 728

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 29 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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11 пациентов выписаны из больниц за минувшие сутки.11 пациентов выписаны из больниц за минувшие сутки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 29 мая 2020 года увеличилось еще на 11 человека и составило 728.

Однако число новых случаев заболевания почти в семь раз больше – 75 человек за минувшие сутки. На сегодняшний день в Алтайском крае 1708 инфицированных COVID-19. Больше всего случаев за все время выявлено в Барнаула – 813, в Змеиногорском районе – 252, в Бийска – 132, в Рубцовске – 75, в Новоалтайске – 40. За весь период умер 21 человек с коронавирусной инфекцией, однако именно от COVID-19 скончались 11 пациентов, еще три случая находятся на экспертизе.

На 29 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 5 тысяч человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 20 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 90 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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