Алтайские спасатели уже четыре дня ищут утонувшего юношу
Алтайские спасатели с 26 мая ищут утонувшего в Катуни жителя села Мухор Черга 2002 года рождения, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В поиске принимают участие местные жители, сотрудники полиции, администрации Шебалинского района, девять спасателей Казенного учреждения «Управление ГО и ЧС Республики Алтай» – всего 40 человек.
Осматривают и берег, и саму воду. Спасатели пытались использовать подводную видеокамеру, однако вода в реке оказалась слишком мутной из-за известковых взвесей и увидеть ничего не удалось. Задействовано два катамарана и моторная лодка. Тщательно осмотрены улова и острова в русле.
Пока поиски продолжаются. Будут задействованы рыболовецкие сети и организовано дежурство в районах уловов, а также привлечены дополнительные плавсредства.
В МЧС отмечают, что на Катуни в период весеннего половодья по технике безопасности водолазные работы запрещены, так как это опасно для жизни из-за сильного течения.
ИСТОЧНИК KP.RU