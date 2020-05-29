Алтайские спасатели уже четыре дня ищут утонувшего юношу

29 Май 2020 2020-05-29T08:15:20+03:00

Утонул юноша 2002 года рождения. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю и Олега УКЛАДОВА

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Алтайские спасатели с 26 мая ищут утонувшего в Катуни жителя села Мухор Черга 2002 года рождения, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В поиске принимают участие местные жители, сотрудники полиции, администрации Шебалинского района, девять спасателей Казенного учреждения «Управление ГО и ЧС Республики Алтай» – всего 40 человек.

Осматривают и берег, и саму воду. Спасатели пытались использовать подводную видеокамеру, однако вода в реке оказалась слишком мутной из-за известковых взвесей и увидеть ничего не удалось. Задействовано два катамарана и моторная лодка. Тщательно осмотрены улова и острова в русле.

Пока поиски продолжаются. Будут задействованы рыболовецкие сети и организовано дежурство в районах уловов, а также привлечены дополнительные плавсредства.

В МЧС отмечают, что на Катуни в период весеннего половодья по технике безопасности водолазные работы запрещены, так как это опасно для жизни из-за сильного течения.

ИСТОЧНИК KP.RU