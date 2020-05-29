В Рубцовске директор школы-интерната забирала у сотрудников выданную премию

29 Май 2020 2020-05-29T06:20:18+03:00

Директор забирала деньги у сотрудников два года. Фото: Олег УКЛАДОВ

За два года она похитила 92 тысячи рублей

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В Рубцовске директор школы-интерната предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств, сообщает пресс-служба краевого Следкома. Женщина обвиняется совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Обвиняемая давала указание подчиненным документы на выдачу работникам школы премий и материальной помощи из фонда оплаты труда. Затем сотрудники возвращали все полученные деньги обратно директору. За два года путем женщина похитила 92 тысячи рублей.

Вину она не признала. Однако следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU