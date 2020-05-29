2020-05-29T04:35:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайские соцработники начали получать стимулирующие выплаты

Рабочая смена сотрудника должна длиться не менее 14 дней
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Край получил 65 млн рублей.Край получил 65 млн рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Соцработники в Алтайском крае начали получать стимулирующие выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты. Для этих целей край получил 65 млн рублей из федерального бюджета.

– Для осуществления выплат за работу в первую и вторую смены 26 мая 2020 года в учреждения направлены средства в объеме 17 млн рублей. Произведены 752 выплаты сотрудникам, отработавшим в закрытом режиме в первую и вторую сменах. В дальнейшем стимулирующие выплаты будут осуществляться по истечении каждой смены, – сообщают в ведомстве.

Стимулирующие выплаты положены сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, в который введен карантин. Их рабочая смена должна длиться не менее 14 дней. На данный момент в Алтайском крае в режиме изоляции находятся 14 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, где проживает более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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