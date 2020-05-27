2020-05-27T13:31:30+03:00
Происшествия

В Алтайском крае чиновник забрал телефон у местной жительницы и скрылся

Уголовное дело направлено в суд
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Вину чиновник не признал.Вину чиновник не признал.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае глава Солонешенского района предстанет перед судом по обвинению в грабеже, сообщает пресс-служба краевого Следкома. Он украл у местной жительницы телефон, чтобы та не распространила видеозапись с ним.

– По данным следствия, в октябре 2019 года на участке местности в Солонешенском районе между главой муниципального образования и местной жительницей произошел конфликт, в ходе которого женщина стала производить видеозапись на свой мобильный телефон с целью ее дальнейшей передачи в средства массовой информации. Чиновник, не желая огласки конфликта, с применением насилия забрал телефон потерпевшей и с места происшествия скрылся, – пишет пресс-служба ведомства.

При этом вину чиновник не признал, уверял, что женщина уже на протяжении длительного времени провоцирует его на конфликты и наговаривает на него. Однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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