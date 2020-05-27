Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 27 мая 2020 года составило 18

27 Май 2020 2020-05-27T10:18:14+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 27 апреля 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 27 мая умерло – 18 человек с коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, девять из них подтвержденных с COVID-19, в шести случаях – иная причина смерти, по еще трем умершим пока проводится экспертиза.

На 27 мая общее число заболевших в регионе составило 1554 человека. Из них 172 ребенка до 17 лет включительно. Завозных – 114 случаев, в том числе два – из-за рубежа. Из-за контакта с заболевшими коронавирусом заразились 1114 человек., 209 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 315 – у заболевших ОРВИ, в 1030 случаях – бессимптомное течение. В госпиталях находится 32 тяжелобольных пациента, девять из низ подключены к аппаратам ИВЛ.

На 27 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 83 тысяч человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся свыше шести тысяч, в их числе – четыре иностранца. Снято с меднаблюдения 18706 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU