2020-05-27T09:01:59+03:00
Коронавирус Covid-19

На Алтае детей с коронавирусом пришлось госпитализировать через суд

Родители хотели оставить их дома
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Сейчас детей лечат в больнице.Сейчас детей лечат в больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Кош-Агачском районе Республики Алтай родители отказались от госпитализации двоих детей, у которых был выявлен коронавирус, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

Ранее взрослые сами попали в больницу из-за заболевания коронавирусом. Положительный тест оказался и у их детей, однако родители посчитали нужным оставить их дома. Тем самым они создали угрозу их здоровью и здоровью окружающих.

Роспотребнадзор подал в заявление в суд. По решению Кош-Агачского районного суда детей госпитализировали принудительно. При проведении компьютерной томографии у обоих несовершеннолетних выявлена двусторонняя пневмония. В настоящее время они находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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