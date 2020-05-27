На Алтае детей с коронавирусом пришлось госпитализировать через суд
В Кош-Агачском районе Республики Алтай родители отказались от госпитализации двоих детей, у которых был выявлен коронавирус, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».
Ранее взрослые сами попали в больницу из-за заболевания коронавирусом. Положительный тест оказался и у их детей, однако родители посчитали нужным оставить их дома. Тем самым они создали угрозу их здоровью и здоровью окружающих.
Роспотребнадзор подал в заявление в суд. По решению Кош-Агачского районного суда детей госпитализировали принудительно. При проведении компьютерной томографии у обоих несовершеннолетних выявлена двусторонняя пневмония. В настоящее время они находятся в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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