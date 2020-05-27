В рубцовской колонии запустили производство мыла

27 Май 2020 2020-05-27T06:52:43+03:00

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В рубцовской исправительной колонии №9 запустили производство мыла, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Оборудование для этого закупили на средства, полученные от производства в ИК-9. На днях его уже ввели в эксплуатацию

Производить будут хозяйственное и туалетное мыло. Его будут использовать внутри организации, однако в дальнейшем возможен выход товара и на «гражданский рынок». Установленное оборудование позволяет производить до 150 кг продукции в час.

Напомним, сейчас в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в краевых учреждениях Федеральной службы исполнения наказания приостановлены свидания. Сотрудники просят родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU