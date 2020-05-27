В Бийске продают китайский рынок со зданиями 19 века

27 Май 2020 2020-05-27T04:59:34+03:00

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В Бийске администрация города выставила на продажу китайский рынок со зданиями 19 века. Всего за комплекс из трех зданий и земельного участка мэрия просит 4,9 млн рублей.

Как пишет «Бийский рабочий», раньше на этом месте был китайский рынок под названием «Пекин». Теперь же здесь расположен зал прощания и пивной магазин. Площадь земельного участка – 2,6 тыс. квадратных метров.

Именно в этой части города находятся самые старые улицы наукограда. Поэтому в комплексе есть два здания, история которых насчитывает более ста лет. Первое – площадь 890,1 кв.м., 1898 год постройки. Второе – площадь 817,9 кв.м., 1879 год постройки. Оба здания сделаны из кирпича, состояние их удовлетворительное. Насколько ценны эти постройки, издание спросило старшего научного сотрудника бийского краеведческого музея.

- Наверное, это потому, что эти постройки не входят в реестр охраняемых памятников истории и архитектуры. Здесь располагались хозяйственные постройки, склады. Каких-то архитектурных ценностей они не представляют, но все-таки это дореволюционные постройки. А вот магазин, который стоит на углу, — с исторической точки зрения интересен, но сейчас он обшит сайдингом, - рассказал Анатолий Цапко.

ИСТОЧНИК KP.RU