2020-05-27T04:59:34+03:00
Общество

В Бийске продают китайский рынок со зданиями 19 века

Стоимость комплекса – почти 5 млн рублей
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Стоимость комплекса – почти 5 млн рублейСтоимость комплекса – почти 5 млн рублейФото: газеты «Бийский рабочий»
Изменить размер текста:

В Бийске администрация города выставила на продажу китайский рынок со зданиями 19 века. Всего за комплекс из трех зданий и земельного участка мэрия просит 4,9 млн рублей.

Как пишет «Бийский рабочий», раньше на этом месте был китайский рынок под названием «Пекин». Теперь же здесь расположен зал прощания и пивной магазин. Площадь земельного участка – 2,6 тыс. квадратных метров.

Именно в этой части города находятся самые старые улицы наукограда. Поэтому в комплексе есть два здания, история которых насчитывает более ста лет. Первое – площадь 890,1 кв.м., 1898 год постройки. Второе – площадь 817,9 кв.м., 1879 год постройки. Оба здания сделаны из кирпича, состояние их удовлетворительное. Насколько ценны эти постройки, издание спросило старшего научного сотрудника бийского краеведческого музея.

- Наверное, это потому, что эти постройки не входят в реестр охраняемых памятников истории и архитектуры. Здесь располагались хозяйственные постройки, склады. Каких-то архитектурных ценностей они не представляют, но все-таки это дореволюционные постройки. А вот магазин, который стоит на углу, — с исторической точки зрения интересен, но сейчас он обшит сайдингом, - рассказал Анатолий Цапко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бийске продают китайский рынок со зданиями 19 века
Власти еще обсуждают вопрос открытия санаториев и турбаз на Алтае
В баранульском доме обрушился потолок
Сильный ветер и обвал температуры ожидается на Алтае
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
Ураганный ветер повалил дерево на автомобиль с людьми в Барнауле
ВТБ Лизинг предлагает новый KODA RAPID с выгодой до 7%
Группа НЛМК реализует программу социальной помощи на фоне пандемии COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 мая 2020 года составило 1485
В Барнауле молодые люди средь бела дня обчистили гараж
В Барнауле голый мужчина напал на прохожего
Барнаульская кофейня «Coffee, please» откроется в новом месте
Ущерб на два миллиона: алтайские браконьеры попались с черной икрой и стерлядью
По итогам 2019 года СГК увеличила налоговые платежи на 10%
На Алтае в онкодиспансере выявили шесть зараженных коронавирусом
Барнаульца отправят в колонию за попытку украсть пачку пельменей
Количество пользователей «Виртуальной АТС» в двух Алтаях превысило тысячу организаций
Депутат Госдумы от Алтайского края предложил расширить льготы по ипотеке для семей с детьми на вторичное жилье
В общежитии алтайского медуниверситета выявили 40 студентов с коронавирусом
В Алтайском онкодиспансере выявили пациентов с коронавирусом
На Алтае задержали подростка с пакетом конопли
На Алтае клещи заразили инфекциями 68 человек