2020-05-26T14:40:04+03:00
Общество

В баранульском доме обрушился потолок

Ветхий дом давно находится в аварийном состоянии, но власти отказываются признать его таковым
Иван ОЛЕКСЮК
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Обрушился потолокОбрушился потолок
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Алтайские общественники рассказали о ветхо доме, которые находится на улице 1-й Западной в Барнауле. В аварийном состоянии ветхий дом находится несколько лет, но власти города признавать его аварийным отказываются.

Недавно здесь начался ремонт, в результате это привело к тому, что в одной из квартир обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал, но оставаться в своих квартирах собственники больше не могут, так как они считают, что это опасно для их жизней.

Сейчас здесь живет 14 семей. Даже работа перфоратора приводит к появлению мелких трещин на стенах и потолке, проседанию пола.

- Вместо реально необходимого расселения и сноса дома власти зачем-то инициировали ремонт с заменой кровли и балконови отмосток. На все опасные дефекты и изменения ответственные органы закрывают глаза. Вот и сегодня аварийно-спасательная служба приехала, сфотографировала и уехала. Реальных мер не принято, а жильцы не могут заходить на свою кухню, потолок может обрушиться в любой момент, - цитирует слвоам главы регионального «Гражданского патрулч» Игоря Берга «Инцидент Барнаул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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