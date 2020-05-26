Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 мая 2020 года составило 1485

26 Май 2020 2020-05-26T12:38:29+03:00

К аппарату ИВЛ в настоящее время подключены 12 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 26 мая 2020 года

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В Алтайском крае сохраняется высокий темп прироста заболевших коронавирусом. По данным на 26 мая 2020, за сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания.

Большинство из них – 56 человек – выявлены в Барнауле, остальные - в Новоалтайске и районах. Обще число заболевших на эту дату составляет 1485 человек. Погибли - семеро, это те случаи, причиной которых стало тяжелое течение коронавирусной инфекции, два случая - иные причины, по шестерым – проходят исследования.

К аппарату ИВЛ в настоящее время подключены 12 человек, еще 34 – в тяжелом состоянии.

Как сообщает оперативный штаб по коронавирусу, под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 6037 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция –18400 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 78956 человек.

В крае действует масочный режим, но люди демонстративно его не соблюдают. Вместе с тем увеличивается число людей, которые подцепили коронавирусу не по прямому контакту с больными, а косвенно – вероятно, в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU