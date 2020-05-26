В Барнауле голый мужчина напал на прохожего

26 Май 2020 2020-05-26T11:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле голый мужчина набросился на прохожего. Скорее всего, он был под наркотическим приходом, иначе объяснить его неадекватное поведения нельзя. Видео снято во дворе дома по адресу проезд Южный Власихинский, 28. Об этом сообщает «Unusual Crimes Barnaul»

В Барнауле мужчина устроил обнаженную пробежку..

На записи видно, как человек, что-то неразборчиво крича, бегает по двору, а потом нападает на прохожего. У обнаженного жителя видна рана на руке, из которой течет кровь. Закончилось это все тем, что приехала полиция. Нарушителя городского спокойствия увезли, скорее всего, в наркологическую клинику. Видео разлетелись по всем пабликам и местным СМИ.

Не исключено, что в отношении «бегунка» составят протокол об административном нарушении и поставят на учет в наркологическую клинику. Такие легкие меры возможны при условии, что у него с собой не было наркотиков - хотя куда бы он их спрятал, если на нем не было одежды?

ИСТОЧНИК KP.RU