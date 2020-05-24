2020-05-24T15:12:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Республике Алтай разрешили заниматься физкультурой на улице

Это первый этап снятия ограничений
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Занятия разрешили на стадионе "Спартак"Занятия разрешили на стадионе "Спартак"Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай
Изменить размер текста:

Республика Алтай переходит на первый этап снятия ограничений, сообщает пресс-служба главы региона. Роспотребнадзор разрешил проводить спортивные занятия на улице. Одним из открытых для посещения объектов станет стадион «Спартак».

- С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров, – информирует ведомство.

На стадионе введен пропускной режим, а перед входом всем посетителям будут измерять температуру. На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 102 случая заболевания, в том числе 30 – в Горно-Алтайске, 24 – в Турочакском, 19 – в Кош-Агачском, восемь – в Усть-Коксинском, семь – в Онгудайском, по четыре – в Майминском и Шебалинском, по три – в Усть-Канском и Улаганском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор опроверг слухи о закрытии на карантин алтайского онкодиспансера
В Республике Алтай разрешили заниматься физкультурой на улице
Алтайский край получит почти 450 миллионов рублей на поддержку из-за коронавируса
Барнаульский зоопарк предлагает местным жителям придумать имена для новорожденных лосят
В Алтайский край вновь придет аномальная жара
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 636
На алтайской трассе взорвалась «Газель»
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 1325
Барнаульцы могут пожаловаться на свалки мусора и вырубку деревьев по «зеленому телефону»
За купающимися в Алтайском крае следят с помощью беспилотников
В Алтайском крае воспитанницы детдома обокрали воспитателя
На Алтае ОМОН помог задержать браконьера за вылов краснокнижной стерляди
Житель Барнаула оскорбил и запугал ребенка в детсаду
В Алтайском крае клещи покусали более 5 тысяч человек
Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат
На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал
В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 628
Алтайские кинологи предлагают взять у них собаку, которая уходит на пенсию
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 1254
На Алтае парень облил возлюбленную кипятком и угрожал убить за желание расстаться