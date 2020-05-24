В Республике Алтай разрешили заниматься физкультурой на улице

24 Май 2020 2020-05-24T15:12:26+03:00

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Республика Алтай переходит на первый этап снятия ограничений, сообщает пресс-служба главы региона. Роспотребнадзор разрешил проводить спортивные занятия на улице. Одним из открытых для посещения объектов станет стадион «Спартак».

- С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров, – информирует ведомство.

На стадионе введен пропускной режим, а перед входом всем посетителям будут измерять температуру. На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 102 случая заболевания, в том числе 30 – в Горно-Алтайске, 24 – в Турочакском, 19 – в Кош-Агачском, восемь – в Усть-Коксинском, семь – в Онгудайском, по четыре – в Майминском и Шебалинском, по три – в Усть-Канском и Улаганском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU