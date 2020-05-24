2020-05-24T09:09:34+03:00
Происшествия

На алтайской трассе взорвалась «Газель»

Сначала автомобиль загорелся
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Взрыв произошел недалеко от Алейска. Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Инцидент Рубцовск"Взрыв произошел недалеко от Алейска. Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Инцидент Рубцовск"
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В Алтайском крае на федеральной трассе А-322 взорвалась «Газель», пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск». Очевидцы сообщают, что возгорание произошло недалеко от Алейска.

Сначала автомобиль загорелся. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как от «Газели» идет густой черный дым, а затем происходит сильный взрыв. Вероятно, взорвалось газовое оборудование, которое было установлено в автомобиле.

Взрыв автомобиля. Видео: "Инцидент Рубцовск".

По информации участника сообщества, пострадавших в результате аварии нет. Однако официальных сведений касаемо этого инцидента на момент публикации нет. Также достоверно неизвестно, что стало причиной пожара. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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