На алтайской трассе взорвалась «Газель»
В Алтайском крае на федеральной трассе А-322 взорвалась «Газель», пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск». Очевидцы сообщают, что возгорание произошло недалеко от Алейска.
Сначала автомобиль загорелся. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как от «Газели» идет густой черный дым, а затем происходит сильный взрыв. Вероятно, взорвалось газовое оборудование, которое было установлено в автомобиле.
Взрыв автомобиля. Видео: "Инцидент Рубцовск".
По информации участника сообщества, пострадавших в результате аварии нет. Однако официальных сведений касаемо этого инцидента на момент публикации нет. Также достоверно неизвестно, что стало причиной пожара. Обстоятельства происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU