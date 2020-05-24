2020-05-24T06:14:17+03:00
Общество

За купающимися в Алтайском крае следят с помощью беспилотников

В регионе пока не открыто ни одного официального пляжа
Татьяна ГЕЙНРИХ
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С нарушетелями проводят беседы.С нарушетелями проводят беседы.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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До 26 мая в Алтайском крае проходит акция «Вода – безопасная территория». Инспекторы по маломерным судам регионального ГУ МЧС проводят профилактические рейды на водоемах края, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент в регионе не открыто ни одного официального пляжа, а купание в «диких» местах запрещено. Людей на водоемах ищут с помощью беспилотников. Только за прошедшие сутки зарегистрирован 321 нарушитель. Сотрудники МЧС провели с ними беседы и вручили памятки.

– Граждане в жаркую погоду стремятся провести время у воды и, порой, купаются в непрогревшихся ещё водоёмах, на «диких» пляжах. В результате - высокий риск происшествий, в крае такие несчастные случаи уже зарегистрированы. Наша задача - провести беседы, рассказать людям о подстерегающей их опасности. Кроме того, мы проводим надзорные мероприятия за судами на воде, - рассказал госинспектор по маломерным судам Анатолий Катаев.

У владельцев маломерных судов сотрудники проверили документы и наличие спасательных средств на борту. На одного из судоводителей, который был на воде без спасательного жилета, составили протокол о нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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