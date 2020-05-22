Алтайским школьникам расскажут о правилах электробезопасности

22 Май 2020 2020-05-22T12:16:00+03:00

Это позволит снизить травматизм во время каникул

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Для большинства алтайских школьников 22 мая завершается учебный год, впереди лето и много времени на свежем воздухе. Главное, чтобы ничто не омрачило это время! Поэтому так важно научить ребят безопасному поведению. Особенно рядом с электрообъектами.

Только Алтайский филиал Россети Сибирь обслуживают почти 55 тыс. километров линий электропередачи, более 300 подстанций и около 12 тысяч КТП.

- Во всех учебных заведениях в течение года проходят тематические уроки, где детей учат правилам обращения с электричеством. В период летних каникул в зоне особого внимания детские оздоровительные лагеря, где энергетики частные гости. Всего в течение года компания проводит около 4 тысяч таких уроков. В арсенале энергетиков разнообразие форм и методов, - сообщили в компании.

Прочтите основные правила электробезопасности сами и расскажите о них своим детям:

- Нельзя перешагивать или перепрыгивать электрический провод, лежащий на земле!

Если вы видите провод на земле, отойдите шаркающим шагом, не отрывая ноги от земли. Безопасное расстояние составляет не менее 8 метров. После этого обязательно позвоните энергетикам или спасателям.

- Нельзя проникать на территорию подстанций!

Все оборудование здесь находится под большим напряжением. Нельзя снимать самостоятельно предметы, запутавшиеся в проводах. Вызовите энергетиков, номер подразделения компании написан на опоре линии электропередачи.

- Нельзя влезать на поры ЛЭП!

Из-за напряжения человека может легко убить электрическим током.

- Нельзя удить рыбу под проводами ЛЭП.

Это опасно тем, что можно задеть удочкой провод и получить удар током.

- Нельзя разводить под ЛЭП костры!

ИСТОЧНИК KP.RU