Алтайским школьникам расскажут о правилах электробезопасности
Для большинства алтайских школьников 22 мая завершается учебный год, впереди лето и много времени на свежем воздухе. Главное, чтобы ничто не омрачило это время! Поэтому так важно научить ребят безопасному поведению. Особенно рядом с электрообъектами.
Только Алтайский филиал Россети Сибирь обслуживают почти 55 тыс. километров линий электропередачи, более 300 подстанций и около 12 тысяч КТП.
- Во всех учебных заведениях в течение года проходят тематические уроки, где детей учат правилам обращения с электричеством. В период летних каникул в зоне особого внимания детские оздоровительные лагеря, где энергетики частные гости. Всего в течение года компания проводит около 4 тысяч таких уроков. В арсенале энергетиков разнообразие форм и методов, - сообщили в компании.
Прочтите основные правила электробезопасности сами и расскажите о них своим детям:
- Нельзя перешагивать или перепрыгивать электрический провод, лежащий на земле!
Если вы видите провод на земле, отойдите шаркающим шагом, не отрывая ноги от земли. Безопасное расстояние составляет не менее 8 метров. После этого обязательно позвоните энергетикам или спасателям.
- Нельзя проникать на территорию подстанций!
Все оборудование здесь находится под большим напряжением. Нельзя снимать самостоятельно предметы, запутавшиеся в проводах. Вызовите энергетиков, номер подразделения компании написан на опоре линии электропередачи.
- Нельзя влезать на поры ЛЭП!
Из-за напряжения человека может легко убить электрическим током.
- Нельзя удить рыбу под проводами ЛЭП.
Это опасно тем, что можно задеть удочкой провод и получить удар током.
- Нельзя разводить под ЛЭП костры!
ИСТОЧНИК KP.RU