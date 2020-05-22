2020-05-22T11:08:59+03:00
Общество

22 мая - день Николая Чудотворца. О чем его просить?

С древних времен верили, что в этот праздник происходят чудеса
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
22 мая - день Николая Чудотворца.22 мая - день Николая Чудотворца.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В мае православные отмечают день Николы Вешнего или Николая чудотворца.

- Святитель Николай - один из наиболее почитаемых и любимых в России святых. В его честь по всему миру освящают храмы и монастыри, – рассказывает «КП- Барнаул» иерей Анатолий Бочкар, - В храмах идут особые службы.

Верующие, по словам батюшки, обращаются к святому Николаю с любыми просьбами : о здоровье, о помощи в нужде, в пути , в работе. "Вешний"- значит "весенний": это праздник Николая Чудотворца, который отмечают весной. Напомним, что есть еще и зимний праздник Николая Чудотворца - 19 декабря.

-Этот день особенно чтим казаками,- рассказали в информационном отделе Барнаульской Епархии.- Обычно в этот день казаки принимают присягу.

- Если о приметах на Николу, то нет особенных запретов, связанных с праздником Николая Чудотворца, - говорит алтайская исследовательница народных традиций Наталья Васильева.

Однако, по словам Натальи, есть важное правило: на Николу Вешнего нельзя отказывать в милостыне и помощи. Предки считали, что если не накормишь в Николин день голодного, сам наголодаешься.

Незамужние девушки, по словам фольклористки , в этот день молились святому Николаю Чудотворцу о скором и счастливом браке.

В этот же день, конечно же, пишут в церкви записки о здравии и об упокоении. Напомним, что в дни пандемии эти записки можно подать по телефонам, которые размешены на сайте Алтайской Митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Алтая убила мужа, который хотел ударить ее по лицу
На Алтае мужчина украл 10 коз и 20 овец
На Алтае прокурор обжаловал оправдательный приговор депутату Бруннеру
Алтайским школьникам расскажут о правилах электробезопасности
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
Алтайский тракторист пытался дать взятку полицейскому
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала
Алтайский фонд МСП и OZON проведут вебинар для предпринимателей
22 мая - день Николая Чудотворца. О чем его просить?
В Алтайском крае утонул мужчина
Житель Алтайского края убил гостя, который не хотел уходить домой
В Барнауле водитель-экспедитор присвоил больше 100 тысяч рублей
В Алтайском крае пропала женщина в голубой жилетке и розовых балетках
В Барнауле из окна выпала пенсионерка
В Алтайском крае ищут подозреваемого в тяжком преступлении
Жительницу Алтайского края обманули на 150 тысяч рублей при продаже пилы
В Барнауле коронавирус подтвердился у двух сотрудников гипермаркета “Леруа Мерлен”
В центре Барнаула полицейские разбили машину во время погони за мотоциклом