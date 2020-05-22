22 мая - день Николая Чудотворца. О чем его просить?

22 Май 2020 2020-05-22T11:08:59+03:00

С древних времен верили, что в этот праздник происходят чудеса

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В мае православные отмечают день Николы Вешнего или Николая чудотворца.

- Святитель Николай - один из наиболее почитаемых и любимых в России святых. В его честь по всему миру освящают храмы и монастыри, – рассказывает «КП- Барнаул» иерей Анатолий Бочкар, - В храмах идут особые службы.

Верующие, по словам батюшки, обращаются к святому Николаю с любыми просьбами : о здоровье, о помощи в нужде, в пути , в работе. "Вешний"- значит "весенний": это праздник Николая Чудотворца, который отмечают весной. Напомним, что есть еще и зимний праздник Николая Чудотворца - 19 декабря.

-Этот день особенно чтим казаками,- рассказали в информационном отделе Барнаульской Епархии.- Обычно в этот день казаки принимают присягу.

- Если о приметах на Николу, то нет особенных запретов, связанных с праздником Николая Чудотворца, - говорит алтайская исследовательница народных традиций Наталья Васильева.

Однако, по словам Натальи, есть важное правило: на Николу Вешнего нельзя отказывать в милостыне и помощи. Предки считали, что если не накормишь в Николин день голодного, сам наголодаешься.

Незамужние девушки, по словам фольклористки , в этот день молились святому Николаю Чудотворцу о скором и счастливом браке.

В этот же день, конечно же, пишут в церкви записки о здравии и об упокоении. Напомним, что в дни пандемии эти записки можно подать по телефонам, которые размешены на сайте Алтайской Митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU