В Барнауле бомж заживо сжег своих друзей-бомжей

21 Май 2020 2020-05-21T16:50:10+03:00

Пострадавшая женщина погибла на месте, а ее друга доставили в больницу, но спасти не удалось Фото: Анна СЕМИНА

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41-летний житель Барнаула пойдет под суд за то, что заживо сжег двух друзей-бомжей.

Как установило следствие, в декабре прошлого года мужчина без определенного места жительства пришел к своим знакомым – таким же бомжам. Они проживали на теплотрассе, недалеко от Нового рынка. Вместе приятели выпили, но во время «застолья» произошла ссора.

- Обвиняемый жестоко избил 56-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, а затем кинул в них бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате поджога женщина сгорела заживо на месте происшествия, а потерпевший мужчина скончался в больнице от полученных травм и ожогов, - сообщают детали дела в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью». На стадии предварительного следствия мужчина свою вину отрицал. При этом он говорил, что действительно подрался, но не поджигал знакомых, якобы это произошло уже после его ухода и вероятно поджог устроил сам потерпевший. Однако следователи собрали внушительную доказательную базу, в том числе в их распоряжении есть свидетельские показания.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU