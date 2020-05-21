2020-05-21T16:50:10+03:00
Происшествия

В Барнауле бомж заживо сжег своих друзей-бомжей

Мужчина свою вину отрицает
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пострадавшая женщина погибла на месте, а ее друга доставили в больницу, но спасти не удалосьПострадавшая женщина погибла на месте, а ее друга доставили в больницу, но спасти не удалосьФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

41-летний житель Барнаула пойдет под суд за то, что заживо сжег двух друзей-бомжей.

Как установило следствие, в декабре прошлого года мужчина без определенного места жительства пришел к своим знакомым – таким же бомжам. Они проживали на теплотрассе, недалеко от Нового рынка. Вместе приятели выпили, но во время «застолья» произошла ссора.

- Обвиняемый жестоко избил 56-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, а затем кинул в них бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате поджога женщина сгорела заживо на месте происшествия, а потерпевший мужчина скончался в больнице от полученных травм и ожогов, - сообщают детали дела в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью». На стадии предварительного следствия мужчина свою вину отрицал. При этом он говорил, что действительно подрался, но не поджигал знакомых, якобы это произошло уже после его ухода и вероятно поджог устроил сам потерпевший. Однако следователи собрали внушительную доказательную базу, в том числе в их распоряжении есть свидетельские показания.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле бомж заживо сжег своих друзей-бомжей
Рабочий из Барнаула лишился пальцев
Мужчина до смерти избил тестя из-за нечищеной от снега тропинки
В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
В Алтайском крае начала работать услуга предварительной записи в отделениях почтовой связи
Более 400 тысяч цветов в этом году высадят на клумбах Барнаула
15 случаев заражения коронавирусом выявили в общежитии алтайского медуниверситета
38 сотрудников и 11 пациентов барнаульской больницы скорой помощи заразились коронавирусом
Маршруты пригородных поездов изменят в Алтайском крае
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 573
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 1111
Бурый медвежонок поселился в Барнаульском зоопарке
В Алтайском крае разыскивают пропавшую 14 лет назад хабаровчанку
Сумма оборудования по льготному лизингу снизилась до 500 тыс. рублей
Сезон срезки пантов начался в Алтайском крае
80-летняя жительница Камня-на-Оби убирает мусор за собственными соседями
Трехлетний ребенок выпал из окна детского сада на Алтае
На ремонт жилья ветеранов выделили больше 3 млн рублей
В барнаульском общежитии зафиксировали случай коронавируса
Границы Змеиногорского района будут открыты с 21 мая