2020-05-18T14:16:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор отметил массовый отказ жителей Алтайского края носить маски

Пока информации о выписанных штрафах за отсутствие маски нет
Анна СЕМИНА
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Жители Алтайского края отказываются носить маски в жаруЖители Алтайского края отказываются носить маски в жаруФото: Олег УКЛАДОВ
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Уже неделю в Алтайском крае официально действует масочный режим, однако жители региона в большинстве отказываются его соблюдать. У всех на это свои причины.

Кто-то говорит, что не может нормально дышать в маске, кому-то жалко денег, ведь маски надо менять несколько раз в день. А в общем получается так, что режим мало кто соблюдает – только самые отчаянные или запасливые – кто закупил или смастерил многоразовую маску.

- За прошедшую неделю мы видели, что далеко не всеми соблюдается масочный режим. Все это зависит от уровня сознательности и самодисциплины каждого гражданина. О том, что нарушение масочного режима сказывается на заболеваемости - это установленный факт. За последние семь дней уровень выявляемости инфекции по контактам составляет до 80%. Маска выполняет функцию барьера, она эффективна. В первую очередь она обязательна для ношения в общественном транспорте, при посещении магазина, либо каких-то других общественных мест, - говорит Ульяна Калинина, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, медицинская маска не может нанести вред здоровью, даже в условиях жары.

- Есть простой пример: онкобольной надевая маску, предупреждает появление других инфекций, которые могли бы ухудшить его состояние здоровья. Поэтому еще раз призываем соблюдать масочный режим. Он пришел не на день, а надолго, - говорит он.

Контроль за соблюдением масочного режима находится в ведении полиции и Росгвардии. Пока информации о выписанных штрафах нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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