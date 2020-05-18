Города Алтайского края борются за звание «Город трудовой доблести»

18 Май 2020 2020-05-18T13:01:40+03:00

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В Алтайском крае сразу четыре города борются за звание «Город трудовой доблести».

В 2020 году президент России Владимир Путин учредил почетное звание «Город трудовой доблести». Его могут получить населенные пункты, жители которых внесли наибольший вклад в Великую Победу, работая в тылу.

Как известно, много предприятий были на время войны перенесены на территорию Алтайского края, поэтому наш регион имеет прямое отношение к Победе. Для того, чтобы определить какой из городов достоин носить гордое звание, региональное отделение «Единой России» запустило новую площадку — сайт «доблестьалтая.рф». Свой голос там оставили уже около 8,5 тысяч жителей региона. Там же каждый можно ознакомиться с историей трудовых подвигов Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска, а для юных посетителей сайта организован конкурс #МойГерой22.

По данным на 18 мая лидирует Барнаул. За него свои голоса отдали более четырех тысяч человек. «Серебро» у Бийска (2,2 тысячи), на третьем месте Новоалтайск (1,2 тысячи), у Рубцовска более 800 голосов.

Город, набравший наибольшее число голосов, первым получит поддержку правительства Алтайского края и реготделения «Единой России» при подаче заявки на присвоение почетного статуса. Что же это нам даст? В этом городе будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в Праздник Весны и Труда, День Победы и в День города здесь будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

В голосовании могут принять участие абсолютно все. Для этого достаточно заполнить специальную форму, а после ввода мобильного номера дождаться проверочного кода и ввести полученный код для завершения голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU