2020-05-18T13:01:40+03:00
Общество

Города Алтайского края борются за звание «Город трудовой доблести»

Среди претендентов Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пока в числе лидеров народного голосования - Барнаул (фото: реготдел ЕР)Пока в числе лидеров народного голосования - Барнаул (фото: реготдел ЕР)
Изменить размер текста:

В Алтайском крае сразу четыре города борются за звание «Город трудовой доблести».

В 2020 году президент России Владимир Путин учредил почетное звание «Город трудовой доблести». Его могут получить населенные пункты, жители которых внесли наибольший вклад в Великую Победу, работая в тылу.

Как известно, много предприятий были на время войны перенесены на территорию Алтайского края, поэтому наш регион имеет прямое отношение к Победе. Для того, чтобы определить какой из городов достоин носить гордое звание, региональное отделение «Единой России» запустило новую площадку — сайт «доблестьалтая.рф». Свой голос там оставили уже около 8,5 тысяч жителей региона. Там же каждый можно ознакомиться с историей трудовых подвигов Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска, а для юных посетителей сайта организован конкурс #МойГерой22.

По данным на 18 мая лидирует Барнаул. За него свои голоса отдали более четырех тысяч человек. «Серебро» у Бийска (2,2 тысячи), на третьем месте Новоалтайск (1,2 тысячи), у Рубцовска более 800 голосов.

Город, набравший наибольшее число голосов, первым получит поддержку правительства Алтайского края и реготделения «Единой России» при подаче заявки на присвоение почетного статуса. Что же это нам даст? В этом городе будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в Праздник Весны и Труда, День Победы и в День города здесь будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

В голосовании могут принять участие абсолютно все. Для этого достаточно заполнить специальную форму, а после ввода мобильного номера дождаться проверочного кода и ввести полученный код для завершения голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
56 сотрудников «Кучуксульфата» проверили на коронавирус
Города Алтайского края борются за звание «Город трудовой доблести»
Новая партия вахтовиков на днях прибудет на Карболихинский рудник
«Эвалар» запустил работу всех производственных участков
В Алтайском крае утонул ребенок
72 медработника заразились коронавирусом на Алтае
Шесть взрослых и один младенец с коронавирусом находятся на ИВЛ в Барнауле
АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2020
На Алтае местных жителей осудили за вылов рачка из Малинового озера
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 18 мая 2020 года составило 471
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 18 мая 2020 года составило 970
Дорожники ведут ремонт на Чуйском тракте в Алтайском крае
Двойняшки-лосята родились в Барнаульском зоопарке
Барнаульский аэропорт возобновляет рейсы в Красноярск и Омск
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах» через ВТБ-Онлайн
Гидравлические испытания начались в Барнауле
На Алтае определили 44 претендентов на выплату по программе «Земский учитель»
Семь поселков в пригороде Барнаула подключат к горводоканалу
В Барнауле дольщики не получат квартиры в срок из-за коронавируса
Барнаульцев возмутили непонятные граффити на многоэтажках