«Никогда такого не было, и вот опять»: после дождя на улице Попова в Барнауле появилось «море»

17 Май 2020 2020-05-17T11:26:10+03:00

Комментаторы негодуют, что это происходит после каждого ливня

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В воскресенье, 17 мая, обильный дождь вновь оставил после себя огромную лужу на участке улицы Попова в Барнауле. Проблема возникает каждый раз, когда по городу пройдется хороший ливень.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22». На кадрах видеоролика видно, как вода покрывает колеса легковых автомобилей. Лужа больше напоминает «море», и один из авторов видео даже добавил соотвествующие звуки: крики чаек и шум волн.

К слову, о проблеме власти города знают давно, и уже пытались её решить, но все известные способы не помогают. Кстати, в этом году участок затопило впервые.

- Как обычно. Место, наверное, такое. Уже и асфальт перекладывали, и ливнёвку делали, и все равно топит, - пишет в комментариях подписчик Лев Москаленко.

- Никогда такого не было, и вот опять, - добавил Михаил Головков.

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Также огромные лужи образовались в центре и на ул. Юрина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU