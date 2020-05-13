20-летний парень украл у сироты деньги и перевел их в букмекерскую контору
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты. Жертвой преступления стала сирота.
С заявлением в отдел полиции по Железнодорожному району Барнаула обратилась 18-летняя девушка. Она сказала, что с ее банковской карты были украдены 165 тысяч рублей.
- Потерпевшая пояснила, что эти деньги она получила по специальным льготам, предназначенным для сирот, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
В ходе проверки полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель одного из поселков городского типа Алтайского края. Некоторое время назад молодые люди тесно общались. Так получилось, что парень знал пин-код банковской карты. В один из дней он решил украсть деньги.
- Как выяснилось, всю сумму задержанный вложил в букмекерскую контору, которая занимается ставками на спорт, - добавляют в полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU