20-летний парень украл у сироты деньги и перевел их в букмекерскую контору

13 Май 2020 2020-05-13T09:07:19+03:00

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В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты. Жертвой преступления стала сирота.

С заявлением в отдел полиции по Железнодорожному району Барнаула обратилась 18-летняя девушка. Она сказала, что с ее банковской карты были украдены 165 тысяч рублей.

- Потерпевшая пояснила, что эти деньги она получила по специальным льготам, предназначенным для сирот, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В ходе проверки полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель одного из поселков городского типа Алтайского края. Некоторое время назад молодые люди тесно общались. Так получилось, что парень знал пин-код банковской карты. В один из дней он решил украсть деньги.

- Как выяснилось, всю сумму задержанный вложил в букмекерскую контору, которая занимается ставками на спорт, - добавляют в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU