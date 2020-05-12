В барнаульском аэропорту ремонтируют взлетную полосу

12 Май 2020 2020-05-12T14:12:46+03:00

Ремонт будет проводиться исключительно в дневное время. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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В барнаульском аэропорту начался ремонт взлетно-посадочной полосы. Работы проводит ООО «Барнаульское ДСУ №4». Уже в начале июня должен быть сдан в эксплуатацию участок площадью около 15 тысяч кв. м.

– На данный момент на объекте осуществляется фрезерование старого полотна и укладка нового асфальтобетонного покрытия», - сообщают в региональном министерстве транспорта.

В ведомстве отмечают, что работы не помешают расписанию самолетов. Ремонт будет проводиться исключительно в дневное время.

Напомним, что ранее ежегодно проводился планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия «ямочным» методом, когда ремонтировались небольшие участки. С 2018 года площадь увеличилась вдвое – дорожники стали обновлять по 1/6 части полосы, полностью снимая старое покрытие.

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Работы ведутся в рамках национального проекта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU