2020-05-10T08:03:54+03:00
Общество

На федеральных трассах Алтайского края начался ремонт

Где-то дорожники строят дополнительные полосы, где-то меняют дорожную одежду
Анна СЕМИНА
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Ремонтные работы на федеральных трассах Алтайского краяРемонтные работы на федеральных трассах Алтайского краяФото: УПРДОР «Алтай»
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Одновременно на нескольких участках федеральных трасс в Алтайском крае начались дорожные работы.

В частности ремонт начался на участке трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» с 11 по 18 километры, от выезда из Барнаула до поселка Бельмесево.

- Здесь заменят дорожную одежду, установят барьерное ограждение, построят переходно-скоростные полосы к объектам сервиса и примыканиям. Для безопасности и комфорта пешеходов установят светофоры и новые остановочные павильоны. Тротуары обустроят на протяжении 3,7 километра, - поясняют в Упрдор «Алтай».

Помимо этого ремонт начался на в Шипуновском и Поспелихинском районах. Там укладывают выравнивающий слой, после чего он будет закатан новым асфальтом. Ведутся работы и на Чуйском тракте в Троицком районе.

- На отрезке с 268 по 271 километр обустроят третью полосу на подъем. Дорожники уже приступили к расширению земляного полотна, - также отмечают в управлении.

Еще один участок – мосты через Бураниху на 38-м километре А-322 и через протоку Оби на подъезде к Барнаулу. Транспорт пропускают в реверсивном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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