2020-05-08T16:34:25+03:00
Общество

Экс-депутат АКЗС досрочно выйдет из колонии

Суд удовлетворил ходатайство Юрия Титова
САНТАЛОВ Константин
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Суд.Суд.Фото: pixabay.com
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Бывший депутат Алтайского Заксобрания и экс-владелец разорившегося АО «Ключевской элеватор» Юрий Титов освободится из колонии условно-досрочно, сообщает “Банкфакс”.

Решение по делу об условно-досрочном освобождении Титова приняли 29 апреля, оно должно вступить в силу в течение 10 дней. Таким образом, он должен покинуть колонию после 9 мая.

Помощник председателя Рубцовского городского суда отметил, что Титов настаивал не только на досрочном выходе из исправительного учреждения, но и на освобождении от штрафа, назначенного ранее. Однако в этой части ходатайства было отказано. Решение суда еще не вступило в законную силу, у экс-депутата есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать.

Напомним, в конце августа 2017 года суд признал виновными в растрате бывшего директора АКГУП «Алтайстройзаказчик» Вадима Золотарева, а также его подельника - экс-владельца «Ключевского элеватора» Юрия Титова.

По данным стороны обвинения, партнеры составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате. Федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме 45 млн рублей.

Юрия Титова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд обязал фигурантов возместить нанесенный ущерб в солидарном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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