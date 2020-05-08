В УФСИН России по Алтайскому краю издали книгу о ветеранах Великой Отечественной войны

8 Май 2020 2020-05-08T11:04:50+03:00

Экземпляры книги «Сотрудники УИС Алтайского края на дорогах Великой Победы» подарят ныне здравствующим ветеранам и их родственникам. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Изменить размер текста: A A

Выход книги приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она рассказывает о тех, кто не вернулся с поля боя, кто после войны служил и работал в органах МВД и УИС Алтайского края и Республики Алтай, кто трудился в тылу.

Путь к созданию книги был непростым и занял больше полугода. В основу издания легли материалы, подготовленные Алексеем Кобелевым – пенсионером УИС Алтайского края, членом Союза писателей и Союза журналистов России. В сборе дополнительной информации принимали участие советы ветеранов УИС Алтайского края и Республики Алтай. Сотрудники межмуниципальных филиалов уголовно-исполнительной инспекции предоставляли информацию об участниках войны из ликвидированных исправительных учреждений городов Алейска, Горняка, Камня-на-Оби, Змеиногорска и Славгорода. Помощь в сборе и структуризации материала оказали представители Алтайского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», сообщает пресс-служба ведомства.

В книге размещена информация о 560 сотрудниках и работниках уголовно-исполнительной системы Алтайского края и Республики Алтай. Имевшиеся в архивах УИС материалы были дополнены 80 ранее неизвестными лицами: 42 из них – участники войны, 38 – труженики тыла.

Экземпляры книги «Сотрудники УИС Алтайского края на дорогах Великой Победы» подарят ныне здравствующим ветеранам и их родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU