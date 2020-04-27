Пропускной режим вводится на границах Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение закрыть дороги на границах с другими регионами.
Об этом стало известно сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в правительстве края. До 30 апреля посты будут работать в наблюдательном режиме, а с 1 мая – в полную силу.
- С 1 мая введем более жесткие меры - по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы. Такой же режим будет введен и у наших соседей в Новосибирской области, в Кемеровской области и Республике Алтай он уже введен. Люди, выезжая из региона, будут понимать, что возвращаться им придется уже через двухнедельную изоляцию, - отметил Виктор Томенко.
Помимо непосредственно сотрудников ГИБДД на постах будут дежурить полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии и местного самоуправления. Губернатор также поручил профильным органам организовать посты: предоставить блоки, подвести электричество и обеспечить питанием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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