2020-04-27T12:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропускной режим вводится на границах Алтайского края

Всех въезжающих отправят на двухнедельный карантин
Анна СЕМИНА
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С 1 мая все границы с соседними регионами прикроютС 1 мая все границы с соседними регионами прикроютФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение закрыть дороги на границах с другими регионами.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в правительстве края. До 30 апреля посты будут работать в наблюдательном режиме, а с 1 мая – в полную силу.

- С 1 мая введем более жесткие меры - по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы. Такой же режим будет введен и у наших соседей в Новосибирской области, в Кемеровской области и Республике Алтай он уже введен. Люди, выезжая из региона, будут понимать, что возвращаться им придется уже через двухнедельную изоляцию, - отметил Виктор Томенко.

Помимо непосредственно сотрудников ГИБДД на постах будут дежурить полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии и местного самоуправления. Губернатор также поручил профильным органам организовать посты: предоставить блоки, подвести электричество и обеспечить питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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