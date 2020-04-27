2020-04-27T06:16:02+03:00
Общество

Еще восемь ветеранов получат жилье на Алтае

На эти цели выделили более 1 млн рублей
Анна СЕМИНА
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С начала действия программы жильем обеспечили 8259 ветерановС начала действия программы жильем обеспечили 8259 ветерановФото: Анна СЕМИНА
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Восемь ветеранов Великой Отечественной войны получили уведомление о выделении им субсидий на приобретение нового жилья в Алтайском крае.

Как сообщают в правительстве региона, власти страны выделили более 11 млн рублей на приобретение жилья для ветеранов. Их направили в муниципальные районы и городской округ.

- По данным на 10 апреля 2020 года, в списке инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в крае состояли на учете 15 ветеранов, - добавляют в Министерстве социальной защиты населения края.

С начала действия программы в Алтайском крае жильем обеспечили 8259 ветеранов. Общая сумма поддержки составила более 8 млрд рублей. А площадь предоставленных жилых помещений составляет более 371 тысячи квадратных метров. Квартиры также приобретались за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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