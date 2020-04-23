На Алтае выдано уже 225 сертификатов на маткапитал в беззаявительном порядке

23 Апр 2020 2020-04-23T12:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

От всей этой истории с коронавирусом есть очевидные плюсы – например, упрощение в получении некоторых документов. Теперь чтобы оформить маткапитал, не нужно идти в ПФР, все происходит после рождения малыша автоматически и без заявлений.

Сертификаты оформляются на основании сведений о рождении детей из федерального реестра ЗАГС. С 15 апреля в крае оформлено 225 сертификатов.

- Теперь сертификат оформляется в электронном виде. На привычном бланке он уже распечатываться не будет. При этом женщина может получить на бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем органа по месту обращения, либо выписку из федерального регистра, где также будет содержаться информация о выданном сертификате, - рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Алтайскому краю Яна Позднякова.

Потратить маткапитал можно, как и прежде, на улучшение жилищных условий, оплатить им образовательные услуги для детей, сформировать будущую пенсию мамы, оплатить товары и услуги, в которых может нуждаться ребенок-инвалид. А также оформить получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьям, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Получить дополнительные консультации по вопросам федерального маткапитала и выплат из него можно в Едином региональном контакт-центре Отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю по телефону (3852) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU