23 Апр 2020 2020-04-23T06:34:05+03:00

В период действия особого противопожарного режима запрещено посещать леса, разводить костры, где бы то ни было, сжигание мусора, старой травы и сухостоя. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Прощайте, шашлыки! На Алтае объявлен особый противопожарный режим – класс опасности может подняться до пятого. Из-за жары под 30 градусов и сухой травы леса могут вспыхнуть как факел в руках пьяного факира.

Режим установлен с 22 апреля, в период действия особого противопожарного режима запрещено посещать леса, разводить костры, где бы то ни было, сжигание мусора, старой травы и сухостоя.

- Специалисты регионального пункта диспетчерского управления лесной охраны Алтайского края работают в круглосуточном режиме. По данным на вчерашний день, средствами космического мониторинга обнаружено 822 термоточки. Площадь, пройденная огнем по всем категориям земель, составила 21 415 гектаров. Лесного фонда пострадало почти 30 га, - сообщается на сайте региона.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, об этом можно сообщать по телефонам:

01 - единая служба спасения (с мобильного - 101, 112);

(3852) 63-66-40, 63-88-23 - региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края;

8-800-100-94-00 - прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU