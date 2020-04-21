2020-04-21T16:03:52+03:00
Происшествия

Бийский гаишник попался на взятке в виде двух грузовиков дров

Мужчина оставил без внимания факт того, что водитель КАМАЗа ездит без прав
БОРЗОВ Денис
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в судФото: pixabay.com
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Бийский гаишник попался на взятке. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Смоленского района.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества за незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых взяткодателем лиц)», - рассказала Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Как сообщили в пресс-службе краевого Следкома, в июне 2019 года, будучи при исполнении, обвиняемый патрулировал участок дороги в Смоленском районе. Он остановил КАМАЗ и понял, что водитель прав. Связавшись с собственником автомобиля, сотрудник ГИБДД предложил за взятку в виде иного имущества не составлять в отношении водителя административный протокол.

Получив согласие, полицейский отправил восвояси водителя КАМАЗа и не стал привлекать его к административной ответственности. Через несколько дней за указанную «услугу» к домовладению гаишника от собственника грузовика были доставлены дрова на общую сумму в размере 24 тысяч рублей, предназначенные в качестве взятки.

Мужчина свою вину не признал, но после проведения служебной проверки был уволен из органов внутренних дел. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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