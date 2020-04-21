2020-04-21T12:06:24+03:00
Общество

В Барнауле отключат горячую воду на 4 дня из-за проверки теплопотерь

Испытания проводятся раз в пять лет
БОРЗОВ Денис
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В кранах барнаульцев горячей воды не будет четыре дня. Фото: СГКВ кранах барнаульцев горячей воды не будет четыре дня. Фото: СГК
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В Барнауле с 11 по 14 мая Сибирская генерирующая компания проведет испытания трубопроводов по ТЭЦ-2 на тепловые потери. Работы потребуют отключения горячей воды.

Испытания тепловые потери проводятся всего один раз в пять лет, чтобы проверить эффективность тепловой изоляции труб и определить тепловые потери в трубопроводах.

С 11 по 14 мая — на время проведения испытаний на тепловые потери - горячей воды не будет в многоквартирных домах, социальных объектах и административных зданиях Ленинского района города и частично в Октябрьском, в границах улиц Юрина, Солнечная поляна и проспекта Космонавтов. Список можно увидеть НА КАРТЕ.

Как сообщили в компании, во время испытаний на теплопотери в магистрали подается теплоноситель при обычном рабочем давлении, но температурой 87,6 градусов Цельсия. Специалисты оценивают время прохождения температурной волны и замеряют температуру теплоносителя в обратном трубопроводе. Чем быстрее остывает вода, тем больше потери. По итогам испытаний оценивается техническое состояние теплоизоляции трубопроводов и определяются фактические потери тепла.

«В период испытаний возможны размывы грунта и выброс воды на поверхность. Категорически запрещено пересекать огражденные участки, где обнаружены повреждения трубопроводов», - сообщает СГК.

Если вы увидели на улицах парение и выбросы воды на поверхность трубопроводов, звоните в диспетчерскую службу по телефону 8 (3852) 599-715

ИСТОЧНИК KP.RU

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