Ученики детских школ искусств перешли на дистанционные занятия

17 Апр 2020 2020-04-17T13:09:41+03:00

Педагоги уверены, что во время самоизоляции дети будут больше времени уделять изучению материала

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Помимо общеобразовательных занятий, воспитанники детских школ искусств Алтайского края также были вынуждены перейти на дистанционное обучение.

В министерстве культуры региона рассказывают, что на удаленном обучении находятся более 28 тысяч ребят из 89 ДШИ. Все занятия, будь то игра на музыкальном инструменте, хореография или теория музыка – все изучается дистанционно. Практическую часть преподаватели отсматривают с помощью программ: Skype, WhatsApp и т.д.

- Когда речь зашла о таком варианте обучения, то конечно был период недопонимания: как, с чего начать и что делать? Но удлиненные каникулы позволили нам изучить рекомендации, интернет возможности и подготовиться к занятиям, - говорит преподаватель по классу домры барнаульской детской школы искусств №8 Оксана Иванова. - Кстати, именно в этот период у нас была создана группа в WhatsApp, которая объединила преподавателей по классу домры всего Алтайского края. Мы познакомились, стали обмениваться идеями, нотами, фонограммами и процесс пошел! У педагогов появился азарт, творческий посыл. Дети тоже очень соскучились по занятиям, родители на первых занятиях сидели рядом, помогали организационно.

Педагоги уверены, что самоизоляция только положительно скажется на знаниях учеников, ведь теперь они гораздо больше времени проводят дома за игрой на инструментах.

- Я уверена, что, когда мы вернемся к привычным занятиям, мои дети будут знать все особенности этой работы и относиться к ней с большим вниманием, - добавляет Оксана Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU