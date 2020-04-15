2020-04-15T07:40:47+03:00
Общество

В Барнауле выпустили на линию больше автобусов и трамваев

Ранее количество транспорта сократили на 50 процентов
Иван ОЛЕКСЮК
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Мэрия заверяет, что транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами, ведется контроль за состоянием персонала.Мэрия заверяет, что транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами, ведется контроль за состоянием персонала.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На улицах Барнаула увеличилось на десять процентов количество общественного транспорта. Решение приняли в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи исходя из потребности.

Напомним, ранее из-за объявленных выходных и режима самоизоляции количество автобусов, троллейбусов и трамваев сократили на 50 процентов. После разрешения ряду предприятий и организаций возобновить работу, число людей на улицах города увеличилось. К примеру, на момент публикации новости индекс самоизоляции Яндекса составлял всего 2,3 пункта.

Мэрия заверяет, что транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами, ведется контроль за состоянием персонала.

- Также ежедневно проводится влажная уборка салонов с дезинфицирующими средствами. Производится обработка ручек дверей, поручней, спинок сидений дезинфицирующими средствами. Производится проветривание подвижного состава по прибытию на конечный остановочный пункт и по окончанию рабочей смены. Сотрудниками используются средства личной гигиены (дезинфицирующие гели, маски), - сообщает горадминистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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