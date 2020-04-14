2020-04-14T13:33:06+03:00
Звезды

Бийскому краеведческому музею исполняется век

Именно здесь хранится самая большая археологическая коллекция края
Анна СЕМИНА
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В составе Бийского краеведческого музея имени Виталия Бианки три здания и пять отделовВ составе Бийского краеведческого музея имени Виталия Бианки три здания и пять отделовФото: предоставлено пресс-службой
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Бийский краеведческий музей имени Виталия Бианки в этом году отмечает вековой юбилей.

Советский народный музей, а именно так музей ранее именовался, был торжественно открыт 14 апреля 1920 года. В нем было открыто пять отделов: геологический, ботанический, зоологический, археологический и восточного искусства. В числе его создателей был Виталий Бианки, сын ученого-зоолога, к тому времени уже имевший опыт работы в Зоологическом музее в Петрограде. С 1967 года краеведческий музей носит его имя.

В наше время, как сообщают в пресс-службе министерства культуры региона, в наши дни у музея уже три здания и пять отделов.

- В их числе отдел истории, Музей Чуйского тракта, Выставочный зал, отдел фондов и информационно-издательский. В фондах Бийского краеведческого музея сосредоточено более 140 тысяч памятников естественной истории, материальной и духовной культуры. По количеству экспонатов Бийский музей занимает второе место в регионе, - отмечают в ведомстве.

Самая большая коллекция – археологическая – более 60 тысяч экспонатов. Ежегодно полюбоваться на коллекцию приходят более 80 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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