Семьям врачей, спасающих больных коронавирусом, помогут волонтеры и депутаты

13 Апр 2020 2020-04-13T13:03:35+03:00

Помощь будет разной – от покупки продуктов и лекарств до помощи по дому и консультаций

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Семьям алтайских врачей и других медработников, которые ухаживают за больными коронавирусной инфекцией, будут помогать волонтеры и депутаты. Медики отдают себя полностью службе, оставляя своих близких.

- Мы просто обязаны взять на себя ответственность за создание благоприятных условий для тех жителей края, которые временно остались без опоры семьи. Конечно же, мы подключаем к работе депутатов всех уровней и находимся в постоянной контакте с администрациями тех городов и районов, где выявлены пациенты с заболеванием COVID-19. В настоящий момент формируем списки и составляем единую базу для помощи семьям врачей, — рассказала кандидат медицинских наук, зампредседателя комитета по здравоохранению и науки АКЗС, координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Ирина Солнцева.

Инициативу озвучил секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко 10 апреля.

Особое внимание уделят родителям с маленькими детьми, пенсионерам и семьям с маломобильными родственниками.

Волонтерское шефство над такими семьями предполагает различную помощь, начиная от покупок в магазине, помощи по дому и заканчивая консультациями, в которых есть потребность. Всего в перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом городской больнице №5 города Барнаула трудятся ежедневно несколько десятков медицинских работников.

Как сообщает Оперативный штаб региона, по состоянию на утро 13 апреля в Алтайском крае под медицинским наблюдением находятся 918 человек, снято - 5 365 человек; зарегистрировано и лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания COVID-19 (в Барнауле - 28 человек, в Павловском и Первомайском районах - по два человека, в Бийске, Рубцовске, Заринске и Крутихе - по одному человеку), троих пациентов вылечили.

Напомним, оставить заявку на покупку продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости и оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (за счет средств заявителя) можно в Волонтерском штабе помощи пожилым и маломобильным людям по единому федеральному номеру: 8 800 200 34 11 и дополнительному номеру в регионе: 8 800 700 51 22.

ИСТОЧНИК KP.RU