48 свертков с наркотиками обнаружили сотрудники алтайской колонии

13 Апр 2020 2020-04-13T07:04:55+03:00

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Сотрудники алтайской колонии при утреннем обходе прилегающей к ЛИУ-8 территории обнаружили сверток, перемотанный синей изолентой. Было организованно оцепление участка.

Позже при осмотре территории с помощью собаки были обнаружены еще два свертка, а вскоре там появились двое мужчин. Их «приняли» и начали разбираться, но объяснить свое появление в связи со спецобъектом они не смогли. Зато в их телефоне была обнаружена переписка с «магазином» с указанием локации с закладкой.

- В дальнейшем сотрудники УИС задержали еще троих подозрительных граждан и передали их полиции. При проверке сотовой связи у задержанных тоже обнаружены координаты нахождения изъятых свертков, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Сотрудники ЛИУ-8 решили еще раз обойти прилегающую территорию с собакой. Как оказалось, не зря. Недалеко от прилегающей к ЛИУ-8 территории, под фонарным столбом, обнаружен полиэтиленовый пакет со свертками, обмотанными черной липкой лентой. На место обнаружения вызваны сотрудники полиции. Установлено, что в данном пакете находилось 45 свертков. Обнаруженное изъяли и направили на экспертизу.

Общая масса изъятого составила 54,9 грамма. Это наркотическое вещество синтетического происхождения. Задержанные признались, что прибыли на место с целью забрать «закладки».

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ст.228 ч.2 УК РФ и ст.228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU