2020-04-12T09:38:10+03:00
Общество

В Алтайском крае растут цены на овощи, мясо и яйца

В целом, потребительский спрос в крае на стабильном уровне
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае растут цены на овощи, мясо и яйцаВ Алтайском крае растут цены на овощи, мясо и яйцаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае начали расти цены на сезонные овощи, мясо и яйца. Об этом сообщили в управлении края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

По данным мониторинга спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций, весь ассортимент товаров в магазинах присутствует. Дефицита какой-либо продукции нет. Что касается цен, то, по данным на 11 апреля, наибольший рост зафиксирован на сезонные овощи (картошка, репчатый лук и морковь), свинину и яйца куриные. На 12 апреля в списке подорожания появились и яблоки. Рост цен не превышает 2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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