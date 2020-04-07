Доставка еды в Барнауле в период самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушения

Как и во всем Алтайском крае, в Барнауле действует режим самоизоляции. Некоторые горожане отдыхают, так как весь апрель, по указу президента, объявлен нерабочим, а есть и те, кто продолжает работать, но дома. Поэтому доставка продуктов и еды прямо на порог сейчас весьма востребована. В городе есть немало сервисов, которые этим занимаются. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Проверки Роспотребнадзора

По указу губернатора края Виктора Томенко, все места общепита, кроме столовых для организаций, должны быть закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако документ разрешает работу на вынос или с условием доставки на дом, что стало настоящим спасением для многих компаний.

Проверку соблюдения указаний властей проводят специалисты Алтайского управления Роспотребнадзора совместно с полицейскими. По данным на начало апреля, проверено 1267 различных объектов. Всего было составлено девять протоколов по статье 6.3 КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 руб. до 20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток), вынесено четыре постановления о временном приостановлении деятельности.

Проверки проводят до сих, ситуация - на особом контроле управления.

Как заказать еду и продукты в Барнауле

Заказать доставку можно через приложения-агрегаторы, сайты и телефоны компаний. Схема заказа следующая:

1. Зайти на сайт службы доставки или установить приложение;

2. Оформить заказ по телефону, через сайт или приложение;

3. Выбрать способ оплаты: наличные, безналичный расчет при получении. В некоторых службах рассчитаться можно, не уходя с сайта или приложения, указав данные банковской карты. Также доступен расчет через Google Pay, Apple Pay;

4. Далее оператор службы доставки должен вам сообщить о времени, через которое прибудет курьер;

5. Дождаться курьера и, если не платили бесконтактным способом, передать деньги наличными.

В среднем, время доставки составляет от одного до полутора часа, но в загруженные дни, например, праздники, это время может составить и более двух часов. Стоимость доставки зависит от суммы заказа и дальности доставки.

Сейчас Роспотребнадзор рекомендует бесконтактную доставку и оплату с дистанцией в полтора метра.

- Курьеры всех компаний снабжены средствами индивидуальной защиты, ежедневно проходят контроль температуры тела. Для безопасности курьеры доставляют заказы до двери заказчика, звонят в дверь, отходят на безопасное расстояние и дожидаются, чтобы убедиться, что заказ получен. Все поставщики советуют перейти на оплату банковской картой. Автомобили, на которых осуществляется доставка, проходят обработку дезинфицирующими средствами, - рассказали в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям,

Службы доставки продуктов в Барнауле

- «Еда в дом», 8(3852)25-25-50;

- «iGooods» 8(385)259-03-79;

- «Выручай-КА» 8(3852)69-25-41; 8(902)143-25-41;

- «Быстромаркет» 8 (964)086-1234; 8 (3852)99-1234;

- «Еда рядом» 8 (903) 947-69-98; 8 (3852) 25-19-98; 8 (952) 000-72-24.

- Логовская сыроварня, 8(913)248-29-26;

- Сыроварня Кокориных, WhatsApp по номерам: 8(903)991-46-99, 8(905)980-34-70;

- Алтайский мясоперерабатывающий завод, 8(983)383-40-67.

- Arte Bianca, 8(905)082-05-06, 8(962)805-87-87.

Службы доставки еды в Барнауле

Приложения-агрегаторы: Яндекс.Еда, Delivery Club, ZakaZaka.

Заказ через приложение ресторана, сайт, по номеру телефону:

- «Грильница», бесплатная доставка при заказе от 700 рублей, 8(3852) 999-550;

- «Гриль №1», бесплатная доставка от 600 рублей, 8 (3852) 57-17-76;

- Good street food, бесплатная доставка от 490 рублей, 8(3852)55-65-01;

- «Папа Джонс», бесплатная доставка от 600 рублей, 8(3852) 25-75-00;

- «Рыба-Рис», бесплатная доставка от 500 рублей (центр) и от 1000 рублей (отдаленные районы), 8(3852)69-09-93;

- «КрафтБургерБар», доставка – 100 рублей, 8(960) 966-33-22;

- «Гигант Суши», бесплатная доставка от 500 рублей, 8(3852)585-505;

- «Дядя Витя», бесплатная доставка от 400 рублей, 8 (3852) 25-25-86;

- Chicago Pizza, бесплатная доставка от 600 рублей, 8(3852)699-288; 8(3852)600-607;

- «Первое депо», бесплатная доставка от 600 рублей, 8(3852) 60-80-95;

- «Пять специй», бесплатная доставка от 700 рублей, 8(3852) 58-21-21;

- «ШашлыкоFF», бесплатная доставка от 500 рублей, 8(3852)20-00-70.

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