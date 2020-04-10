Алтайские полицейские поймали двух наркоторговцев с полкило синтетических веществ

10 Апр 2020 2020-04-10T16:23:34+03:00

Наркотические вещества двух наркоторговцев в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Уроженцы Кемерово и Алтая продавали запрещенные вещества через закладки почти год

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Алтайские полицейские смогли выследить двух молодых людей, которых подозревали в распространении наркотиков. Парни и попались на сбыте крупной партии «синтетики» массой более 600 граммов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, уроженцев Кемеровской области и нашего края поймали сотрудники по контролю за оборотом наркотиков вместе с оперативниками угрозыска со спецотрядом «Гром».

Выяснилось, что 25-летний и 31-летний сибиряки неплохо зарабатывали курьерами-закладчиками. Распространением наркотиков на территории региона они занимались с лета прошлого года. «Дилеры» покупали крупные партии наркотиков в интернете, расфасовывали и продавали в Барнауле.

Автомобиль, на котором передвигались наркоторговцыФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

При себе, в машине, а также во время обыска по месту жительства полицейские нашли свертки с неизвестным веществом. Эксперты дали заключение о том, что это наркотические средства синтетического происхождения общей массой 656 граммов.

У наркоторговцев изъяли и весы, упаковочный материал, «левые» банковские и сим-карты.

«Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере), - сообщили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU