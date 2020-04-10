Недвижимость алтайских должников по ипотеке массово выставляют на торги

10 Апр 2020 2020-04-10T10:38:33+03:00

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В первую неделю апреля на аукционе появились десятки объектов должников в Алтайском крае.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», из них сразу 18 жилых: квартиры, дома, комнаты или доли в них. Еще два земельных участка, два погреба, один гараж, 28 машин и спецтехники. Недвижимость находится в Барнауле (15 помещений), по одному в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Михайловском, Тюменцевском, Первомайском, Кытмановском районах. В 16 случаях у лотов имеются ипотека и запрет на регистрационные действия.

По данным, квартиры небольшие и продаются за 0,6-2,6 млн рублей, в зависимости от расположения. Есть и элитная в Барнауле на Змеиногорском тракте, 104М/3, площадь которой достигает 113 кв. м., а стоимость – 6,16 млн рублей. Доли в жилых помещениях можно выкупить за 100-900 тыс. рублей.

«Мониторинг показывает, что в последние месяцы число ипотечных залоговых помещений, продающихся с торгов, понемногу растет. На это могло повлиять предшествующее смягчение условий кредитования и, как следствие, рост числа заемщиков в Алтайском крае, как и по всей стране», - сообщает портал недвижимости.

По словам экспертов, объектов на торгах станет больше. Если учесть, что в карантин многие предприятия не выдерживают простоя, ликвидируются, банкротятся, сокращают сотрудников. Население остается без работы, доходов и не имеет возможности обслуживать ипотеку. Государство в этом плане предоставит помощь – кредитные каникулы для заемщиков, попавших в трудную ситуацию. Долг по кредиту при этом не должен превышать полутора млн рублей.

Кстати, Алтайский край – один из немногих регионов, где средний размер ипотеки не превышает указанную сумму. Так вышло из-за местных цен на недвижимость и тем, что сибиряки покупают скромное жилье (2 комнаты около 50 кв. м). Значит, господдержкой в нашем регионе смогут воспользоваться более 75% должников.

ИСТОЧНИК KP.RU