2020-04-09T12:45:46+03:00
Происшествия

Барнаулец вместо драхмы несколько раз купил пустоту

В итоге барнаулец потерял 53 тысячи рублей
БОРЗОВ Денис
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Барнаульский мужчина вместо покупки драхмы отправил мошенникам 53 тысячи рублейБарнаульский мужчина вместо покупки драхмы отправил мошенникам 53 тысячи рублейФото: pixabay.com
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Алтайский мужчина вместо редкой монеты несколько раз купил пустоту. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников, похитивших у него 53 тыс рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 43-летний сибиряк рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже драхмы – древнегреческой монеты массой 7,8 граммов и стоимостью 17 тыс. рублей.

Он связался с продавцом и договорился о перечислении суммы, однако продавец сообщил, что деньги не поступили. Тогда барнаулец повторно отправил средства, но и в этот раз неизвестный сообщил об ошибке оплаты. В итоге мужчина обеднел на 53 тысячи, а «лжепродавец» перестал выходить на связь и ретировался.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину)", - сообщили в полиции.

Полицейские напоминают, что, проводя любые финансовые операции, нужно быть бдительными, и ни в коем случае не доверять малознакомым людям, не имея гарантии того, что услуга или товар будут получены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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