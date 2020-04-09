2020-04-09T16:01:29+03:00
Общество

Алтайский малый и средний бизнес будет платить меньше по страховым взносам

По страховым взносам за 2019 год, с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, срок уплаты тоже продлевается на четыре месяца
БОРЗОВ Денис
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Алтайский бизнес сможет заплатить немного меньше налоговАлтайский бизнес сможет заплатить немного меньше налоговФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 апреля организации и ИП, которые вошли в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства могут применять пониженные ставки по страховым взносам. Эти изменения в Налоговый кодекс внесли Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

Ставки по страховым взносам для организаций и ИП (внесенных в реестр МСП) составят:

- на обязательное пенсионное страхование – 22 % (если выплата меньше МРОТ), - в пределах лимита или свыше – 10 % вместо 22 %;

- на обязательное медицинское страхование – 5 % вместо 5,1%;

- взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются.

«Снижение тарифов страховых взносов распространено не только на компании и предпринимателей из числа наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и сфер деятельности, но и в целом на всех субъектов МСП и период их применения устанавливается не только на текущий год, но и на последующие. Однако не все зарплаты подпадают под эти послабления. Пониженные ставки коснулись только выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда», - рассказала заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Нина Демина.

По постановлению правительства РФ от 2 апреля № 409 для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов: на полгода - за март-май 2020 года; на четыре месяца - за июнь-июль.

По страховым взносам за 2019 год, с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, срок уплаты также продлевается на 4 месяца. Вместо 1 июля 2020 года нужно заплатить до 1 ноября.

В то же время обращаем внимание, что несмотря на перенос сроков уплаты взносов для отдельных категорий бизнеса, всем налогоплательщикам до 15 мая 2020 года необходимо подать в налоговые органы расчет по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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